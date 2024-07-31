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Австрійський міністр назвав неприпустимими заклики до України поступитися територією

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 19:27
Австрійський міністр назвав неприпустимими заклики до України поступитися територією
Александер Шалленберг. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг назвав неприпустимими заклики ззовні до України поступитися територіями в обмін на мир із державою-агресором, Росією.

Джерело: Шалленберг в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Уявімо, що на нас напали: Південну Штирію чи Бургенланд окуповано іноземною державою, була спроба знищити федеральний уряд Австрії або вигнати його з країни. І тоді б нам говорили: "Дорогі австрійці, чому б вам не поступитися частиною своєї території заради миру?..

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Я вважаю такі заклики ззовні неприпустимими".

Деталі: Він наголосив, що це справа українського народу. За його словами, український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів.

"Зрештою, розмови з Росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав'язано Росією або будь-ким іншим без урахування думки України. Це неприпустимо", – заявив Шалленберг.

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"Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", – підкреслив він.

Передісторія:

  • На початку липня повідомлялося, що у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України. 
  • Наприкінці червня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав цей план  "поганою ідеєю".

Теми: війнаРосіяАвстрія
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