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Австрийский министр назвал недопустимыми призывы к Украине уступить территорию

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 31 июля 2024, 19:27
Австрийский министр назвал недопустимыми призывы к Украине уступить территорию
Александер Шалленберг. иллюстративное фото из Википедии

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал недопустимыми призывы извне к Украине уступить территории в обмен на мир с государством-агрессором, Россией.

Источник: Шалленберг в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Представим, что на нас напали: Южная Штирия или Бургенланд оккупированы иностранным государством, была попытка уничтожить федеральное правительство Австрии или изгнать его из страны. И тогда бы нам говорили: "Дорогие австрийцы, почему бы вам не уступить часть своей территории ради мира?".

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Я считаю такие призывы извне недопустимыми".

Он подчеркнул, что это дело украинского народа. По его словам, украинский народ должен сам решать, когда он готов к переговорам.

"В конце концов, разговоры с Россией будут. Потому что мы все хотим мира. Но не может быть мира под диктатом. Не может быть мира, который будет навязан Россией или кем-либо другим без учета мнения Украины. Это недопустимо", – заявил Шалленберг.

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"Поэтому такие призывы извне являются абсолютно абсурдными. Окончательное решение здесь должно быть за украинским народом", – подчеркнул он.

Предыстория:

  • В начале июля сообщалось, что в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.
  • В конце июня советники Трампа представили ему свой план прекращения войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот план "плохой идеей".

Темы: войнаРосcияАвстрия
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