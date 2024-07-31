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Зеленський вважає, що не добре відвойовувати всі території людьми і зброєю

Тетяна ОлійникСереда, 31 липня 2024, 20:31
Зеленський вважає, що не добре відвойовувати всі території людьми і зброєю
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський не вважає добрим відвойовувати все збройним шляхом і людськими ресурсами: можна зробити це дипломатично.

Джерело: Зеленський в інтерв`ю французьким журналістам

Деталі: Зеленського запитали про те, чи відбуваються зараз розмови у Офісі президента стосовно можливості поступитися територією заради довготривалого і справедливого миру.

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Пряма мова: "Ви повинні зрозуміти, що будь-які питання територіальної цілісності України – це питання, яке не може вирішувати Президент або будь-яка особа у світі, або всі президенти світу без українського народу. Це неможливо. Це протирічить Конституції України. І тому це питання виключно наше, внутрішнього характеру. Але це питання може розглядатися тільки тоді, коли хтось буде офіційно порушувати це питання.

Знаєте, хтось нещодавно казав: "Як вам така ідея, що Україна віддає свої території, а замість цього щось отримає – якісь гарантії безпеки, може НАТО, може ЄС тощо?" І тому таких може бути меседжів дуже багато, але ви повинні знати, що ніхто офіційно нічого не пропонував Україні. А Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Вона не має права офіційно, влада, відмовлятися від своїх територій. Тому що це є порушення Конституції України".

Деталі: За словами глави держави, поступитися територіями Росії не є найкращим варіантом для України.

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Пряма мова: "Скажу вам чесно, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з Путіним. І для нього це буде, авжеж, перемога, забрати частину наших територій. Але все одно, пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже-дуже складне питання.

Я вважаю, що не всі території треба руками відвойовувати, і не всі території треба відвоювати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому, я вважаю, дипломатично можна відвойовувати свої території. Для цього ми, чесно кажучи, і будували Формулу миру. Коли можна політично тиснути всім світом на Путіна".

Теми: Зеленськийвійна
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