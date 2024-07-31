Зеленский считает, что не хорошо отвоевывать все территории людьми и оружием

Президент Владимир Зеленский не считает хорошим отвоевывать все вооруженным путем и человеческими ресурсами: можно сделать это дипломатично.

Источник: Зеленский в интервью французским журналистам

Детали: Зеленского спросили о том, происходят ли сейчас разговоры в Офисе президента о возможности уступить территорию ради долговременного и справедливого мира.

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Прямая речь: "Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины – это вопрос, который не может решать Президент или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос.

Знаете, кто-то недавно говорил: "Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит – какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?" И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины".

Детали: По словам главы государства, уступить территории России не является лучшим вариантом для Украины.

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Прямая речь: "Скажу вам честно, это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным. И для него это будет, конечно, победа, забрать часть наших территорий. Но все равно, пройдет какое-то время, и если это замороженный конфликт, он может прийти снова и сделать это. И поэтому это очень-очень сложный вопрос.

Я считаю, что не все территории надо руками отвоевывать, и не все территории надо отвоевать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей. И я считаю, что это не очень хорошо. И поэтому, я считаю, дипломатически можно отвоевывать свои территории. Для этого мы, честно говоря, и строили Формулу мира. Когда можно политически давить всем миром на Путина".