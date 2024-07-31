У Румунії продовжують знаходити фрагменти "Шахедів" після російської атаки по Україні
Фахівці Міністерства національної оборони Румунії 31 липня виявили фрагменти безпілотника в ще одному населеному пункті неподалік кордону з Україною.
Джерело: заява відомства, яку цитує "Європейська правда"
Деталі: Фрагменти дрона виявили в жудеці (районі) Тулча, неподалік населеного пункту Чаталкіой.
"Були запроваджені стандартні оперативні процедури для таких ситуацій", – повідомило румунське Міноборони, не вдаючись у подробиці.
Там підкреслили, що фрагменти дронів виявили за межами населених пунктів, а шкоди від їхнього падіння для людей чи інфраструктури не зафіксували.
Дослівно: "Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права".
Передісторія:
- Минулого тижня Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".
- У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.