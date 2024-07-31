У Румунії продовжують знаходити фрагменти "Шахедів" після російської атаки по Україні

Фахівці Міністерства національної оборони Румунії 31 липня виявили фрагменти безпілотника в ще одному населеному пункті неподалік кордону з Україною.

Джерело: заява відомства, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Фрагменти дрона виявили в жудеці (районі) Тулча, неподалік населеного пункту Чаталкіой.

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"Були запроваджені стандартні оперативні процедури для таких ситуацій", – повідомило румунське Міноборони, не вдаючись у подробиці.

Там підкреслили, що фрагменти дронів виявили за межами населених пунктів, а шкоди від їхнього падіння для людей чи інфраструктури не зафіксували.

Дослівно: "Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права".

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