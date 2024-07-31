В Румынии продолжают находить фрагменты "Шахедов" после российской атаки по Украине
Специалисты Министерства национальной обороны Румынии 31 июля обнаружили фрагменты беспилотника в еще одном населенном пункте недалеко от границы с Украиной.
Источник: заявление ведомства, которое цитирует "Европейская правда"
Детали: Фрагменты дрона обнаружили в жудеце (районе) Тулча, недалеко от населенного пункта Чаталкиой.
"Были введены стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций", – сообщило румынское Минобороны, не вдаваясь в подробности.
Там подчеркнули, что фрагменты дронов обнаружили за пределами населенных пунктов, а ущерб от их падения для людей или инфраструктуры не зафиксировали.
Дословно: "Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права".
Предыстория:
- На прошлой неделе Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".
- В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.