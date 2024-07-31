В Румынии продолжают находить фрагменты "Шахедов" после российской атаки по Украине

Специалисты Министерства национальной обороны Румынии 31 июля обнаружили фрагменты беспилотника в еще одном населенном пункте недалеко от границы с Украиной.

Источник: заявление ведомства, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Фрагменты дрона обнаружили в жудеце (районе) Тулча, недалеко от населенного пункта Чаталкиой.

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"Были введены стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций", – сообщило румынское Минобороны, не вдаваясь в подробности.

Там подчеркнули, что фрагменты дронов обнаружили за пределами населенных пунктов, а ущерб от их падения для людей или инфраструктуры не зафиксировали.

Дословно: "Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права".

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