Російська армія здійснила авіаудар по Великому Бурлуку на Харківщині, є постраждалий

Російські війська 31 липня завдали авіаційного удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині, постраждав цивільний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 31 липня близько 16:20 російські військові завдали авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району, внаслідок чого постраждав 55-річний цивільний чоловік".

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фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Крім того, в той самий час російські військові з РСЗВ обстріляли село Підсереднє – пошкодили житловий будинок, обійшлося без постраждалих.