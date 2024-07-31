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Російська армія здійснила авіаудар по Великому Бурлуку на Харківщині, є постраждалий

Тетяна ОлійникСереда, 31 липня 2024, 21:22
Російська армія здійснила авіаудар по Великому Бурлуку на Харківщині, є постраждалий
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 31 липня завдали авіаційного удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині, постраждав цивільний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 31 липня близько 16:20 російські військові завдали авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району, внаслідок чого постраждав 55-річний цивільний чоловік".

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фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Крім того, в той самий час російські військові з РСЗВ обстріляли село Підсереднє – пошкодили житловий будинок, обійшлося без постраждалих.

Теми: Харківська областьвійна
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