Российская армия совершила авиаудар по Великому Бурлуку на Харьковщине, есть пострадавший

Российские войска 31 июля нанесли авиационный удар по поселку Большой Бурлук на Харьковщине, пострадал гражданский мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 31 июля около 16:20 российские военные нанесли авиаудар по поселку Большой Бурлук Купянского района, в результате чего пострадал 55-летний гражданский мужчина".

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ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Кроме того, в это же время российские военные из РСЗО обстреляли село Подсреднее – повредили жилой дом, обошлось без пострадавших.