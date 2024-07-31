Российская армия совершила авиаудар по Великому Бурлуку на Харьковщине, есть пострадавший
Среда, 31 июля 2024, 21:22
Российские войска 31 июля нанесли авиационный удар по поселку Большой Бурлук на Харьковщине, пострадал гражданский мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 31 июля около 16:20 российские военные нанесли авиаудар по поселку Большой Бурлук Купянского района, в результате чего пострадал 55-летний гражданский мужчина".
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Детали: Кроме того, в это же время российские военные из РСЗО обстреляли село Подсреднее – повредили жилой дом, обошлось без пострадавших.