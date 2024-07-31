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Через російські обстріли Сумщини постраждав чоловік

Тетяна ОлійникСереда, 31 липня 2024, 22:26
Через російські обстріли Сумщини постраждав чоловік
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія 31 липня 28 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумщини, відомо про пораненого місцевого.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

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Краснопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (4 вибухи), обстріли з гранатометів (12 вибухів), мінометів (5 вибухів), артилерії (2 вибухи), пуск ракет НУРС (4 вибухи)".

"Новослобідська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель. Також були обстріли з міномета (11 вибухів)".  

Деталі: У Білопільській громаді РФ била з артилерії (18 вибухи), мінометів (4 вибухи) та завдала удари FPV дронами (2 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

У Середино-Будській громаді зафіксували атаку FPV дронами (3 вибухи).

У Юнаківській громаді відбулися атака БПЛА (1 вибух) та атака FPV дронами (2 вибухи).  

У Шалигинській громаді росіяни вдарили з гранатометів (25 вибухів), мінометів (2 вибухи) та скинули з БПЛА вибухові пристрої (2 вибухи).

У Хотінській громаді ворог скинув 6 мін.

Теми: Сумська областьвійна
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