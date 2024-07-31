Из-за российских обстрелов Сумщины пострадал мужчина

Российская армия 31 июля 28 раз обстреляла пограничные территории и населенные пункты Сумщины, известно о раненом местном.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов.

Реклама:

Краснопольская громада: с территории РФ совершена атака FPV дронами (4 взрыва), обстрелы из гранатометов (12 взрывов), минометов (5 взрывов), артиллерии (2 взрыва), пуск ракет НУРС (4 взрыва)".

"Новослободская громада: зафиксирована атака FPV дронами (5 взрывов). В результате обстрела получил ранения местный житель. Также были обстрелы из миномета (11 взрывов)".

Детали: В Белопольской громаде РФ била из артиллерии (18 взрывов), минометов (4 взрыва) и нанесла удары FPV дронами (2 взрыва).

ВИДЕО ДНЯ

В Середино-Будской громаде зафиксировали атаку FPV дронами (3 взрыва).

В Юнаковской громаде произошли атака БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дронами (2 взрыва).

В Шалыгинской громаде россияне ударили из гранатометов (25 взрывов), минометов (2 взрыва) и сбросили с БПЛА взрывные устройства (2 взрыва).

В Хотинской громаде враг сбросил 6 мин.