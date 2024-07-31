У Дніпрі та Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи
Середа, 31 липня 2024, 23:48
У Дніпрі пізно ввечері 31 липня пролунали вибухи після оголошення балістичної загрози.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: О 23:26 у Дніпрі та низці міст пролунала повітряна тривога, пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
Реклама:
Через кілька хвилин ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті.
Голова ОВА Сергій Лисак закликав містян перебувати у безпечних місцях.
"Суспільне" також повідомило, що в Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху.