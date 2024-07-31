У Дніпрі та Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи

У Дніпрі пізно ввечері 31 липня пролунали вибухи після оголошення балістичної загрози.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: О 23:26 у Дніпрі та низці міст пролунала повітряна тривога, пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

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Через кілька хвилин ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті.

Голова ОВА Сергій Лисак закликав містян перебувати у безпечних місцях.

"Суспільне" також повідомило, що в Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху.