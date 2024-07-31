Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У Дніпрі та Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи

Тетяна ОлійникСереда, 31 липня 2024, 23:48
У Дніпрі та Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи
фото: pro100media.com.ua

У Дніпрі пізно ввечері 31 липня пролунали вибухи після оголошення балістичної загрози.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: О 23:26 у Дніпрі та низці міст пролунала повітряна тривога, пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Реклама:

Через кілька хвилин ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті.

Голова ОВА Сергій Лисак закликав містян перебувати у безпечних місцях.

"Суспільне" також повідомило, що в Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху.

Теми: Дніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Щоб використовувати F-16, Україна повинна нищити російську ППО

Ярослава Магучіх завоювала золото для України в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

фотоАтака дронів на аеродром "Морозовськ" у Росії: з'явилися супутникові знімки

Українські F-16 оснащені системою раннього попередження про ракетний напад – ЗМІ

БоксХижняк переміг дворазового олімпійського чемпіона і вийшов у фінал Олімпіади-2024

відеоУ Ростовській області велика пожежа біля нафтосховища

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі вбили активіста Михайла Тонконогого: поліція затримала двох підозрюваних
Спекотний градус: вода у Дніпрі в Києві прогрілась до рекордного показника
Відновлення ДніпроГЕС триватиме мінімум три роки – гендиректор "Укргідроенерго"
Останні новини
06:34
Подкопаєва: Ім’я у гімнастиці має значення і треба його будувати
06:20
Під час протестів у Бангладеш загинуло близько 100 осіб – ЗМІ
05:10
ЦАХАЛ заявив про "численні повітряні цілі", запущені з Лівану
05:06
бліц-інтерв'юІрина Геращенко: Спорт — це психологія. Хто сильніший головою, той перемагає
04:30
США нарощують сили на Близькому Сході для деескалації напруженості в регіоні – Білий дім
03:40
ISW: Щоб використовувати F-16, Україна повинна нищити російську ППО
02:56
На громаду Сумщини росіяни за день скинули 20 мін
02:39
Медальний залік Олімпіади-2024: США виходить в лідери, Україна пробилася у ТОП-20
02:14
Уряд Малі заявив про розрив дипвідносин з Україною
01:34
оновлюється від 23:31Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: