В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы
Среда, 31 июля 2024, 23:48
В Днепре поздно вечером 31 июля прогремели взрывы после объявления баллистической угрозы.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов
Детали: В 23:26 в Днепре и ряде городов раздалась воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения.
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Через несколько минут СМИ сообщили о звуках взрывов в городе.
Председатель ОВА Сергей Лысак призвал горожан находиться в безопасных местах.
"Суспільне" также сообщило, что в Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва.