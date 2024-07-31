В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы

В Днепре поздно вечером 31 июля прогремели взрывы после объявления баллистической угрозы.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов

Детали: В 23:26 в Днепре и ряде городов раздалась воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения.

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Через несколько минут СМИ сообщили о звуках взрывов в городе.

Председатель ОВА Сергей Лысак призвал горожан находиться в безопасных местах.

"Суспільне" также сообщило, что в Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва.