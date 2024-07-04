Скандальний американський журналіст Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським
Четвер, 4 липня 2024, 01:14
Американський журналіст Такер Карлсон повідомив, що незабаром може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Карлсон у Х
Деталі: За його словами, "схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським"
Реклама:
Він також підкреслив, що домовитися про це інтерв'ю намагався впродовж двох років, а з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому.
Пряма мова: "Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.
- 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".
- Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіном та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами. Зокрема, прозвучала фраза: "Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув".