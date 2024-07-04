В ОСУВ "Хортиця" підтвердили вихід Сил оборони з мікрорайону Канал у Часовому Ярі

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України відійшли з мікрорайону Канал міста Часів Яр Донецької області, щоб зайняти більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

Джерело: Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій".

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Деталі: За словами Волошина, у ворога є певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців поспіль.

Що передувало:

3 липня пресслужба ОСУВ "Хортиця" повідомила, що обстановка в районі відповідальності підрозділів оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" залишається критично важкою, бої з противником у Часовому Яру точаться на межі каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що за добу 3 липня ворог просунувся і окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області та розширив фронт у Харківській області.

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