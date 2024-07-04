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Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 липня 2024, 18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська не припинятимуть вогонь в Україні, бо кремлівський лідер начебто невпевнений у тому, що теж саме зробить Україна, а також вважає "безглуздим" звертатись до Верховної Ради, щоб вести переговори, у той же час його не влаштовують і посередники.

Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Нам потрібно домогтися того, щоб протилежна сторона погодилася зробити такі кроки, які були б незворотними і були прийнятними для Російської Федерації. Припинення вогню без досягнення цієї домовленості неможливе".

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Деталі: За його словами, "Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною, оскільки не впевнена у відповідних діях Києва".

Путін почав брехати про те, що начебто існували домовленості про відведення російських військ від Києва у 2022 році, "однак кроків у відповідь із боку України не було". Лідер Кремля не уточнив про які кроки йдеться.

За словами Путіна, він знову начебто зіткнувся з обманом, бо "усі (зумовлені відведенням військ) домовленості, досягнуті в Стамбулі, були викинуті в смітник".

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Також Путін заявив, що "вважає безглуздим звертатися безпосередньо до Верховної Ради", оскільки більшість її депутатів підпорядковуються, як вважає правитель країни-агресора, незаконній владі в Україні.

"Усі повноваження мають перейти до Ради, але вона ці повноваження не бере на себе. Тому звернутися, звісно, можна, (але) виходячи з практичної ситуації і з того, що відбувається в реальному житті, це більш-менш безглуздо", - поскаржився Путін.

Крім того, Путін сказав, що не хоче вести переговори через посередників. "Ми завжди виступали за переговори, ви це добре знаєте, ми ніколи від них не відмовлялися. Питання тільки в тому, що остаточно завершити конфлікт (війну в Україні – ред.) за допомогою посередників і тільки через них мені видається малоймовірним", - заявив Путін.

Нагадаємо

  • Під час переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві прем'єр Угорщини Віктор Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній. 
  • Путін також заявляв, що, оскільки 5-річний термін повноважень президента Володимира Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять, то влада в Україні нібито має перейти в руки парламенту та його голови Руслана Стефанчука. 

Передісторія:

  • 14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
  • Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".
  • 30 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним – щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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