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Малі, Буркіна-Фасо та Нігер створили нову конфедерацію

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 02:30
Малі, Буркіна-Фасо та Нігер створили нову конфедерацію
фото із сайту президента Буркіна-Фасо

Військові правителі Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру провели спільний саміт і створили нову "конфедерацію".

Джерело: France 24, ВВС, сайт президента Буркіна-Фасо

Деталі: Військові лідери Буркіна-Фасо, Малі і Нігеру вступили в суботу в нову "конфедерацію", підписавши договір під час свого першого саміту в Ніамеї, після того, як розірвали зв'язки з існуючим західноафриканським блоком (Економічна спільнота західноафриканських держав, ECOWAS).

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Саміт з нагоди створення коаліції очолювали генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Гоїта (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо).

Глави трьох країн, які прийшли до влади в результаті переворотів в останні роки, "вирішили зробити ще один крок до більшої інтеграції між державами-членами" і "ухвалили договір про створення конфедерації", – йдеться в заяві, зробленій наприкінці суботнього саміту.

"Конфедерація держав Сахелю", яка буде використовувати абревіатуру AES, об'єднуватиме близько 72 мільйонів людей. 

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У січні ці три країни заявили, що виходять з ECOWAS, заявивши, що спільнота перебуває під впливом Франції.

Всі три країни розірвали військові та оборонні зв'язки з Францією, прагнучи до більш тісної співпраці з Росією.

"Наш народ безповоротно відвернувся від ECOWAS ", – заявив генерал Чіані, голова військового уряду Нігеру, відкриваючи саміт.

Відносини між ECOWAS погіршилися після перевороту в липні 2023 року, який привів Чіані до влади, коли ECOWAS запровадив санкції і навіть погрожував військовим втручанням, щоб відновити поваленого президента Мохамеда Базума.

Санкції були зняті в лютому, але відносини між двома сторонами залишаються холодними.

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Теми: Африка
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