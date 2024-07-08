ППО за день на півдні збила п’ять розвідувальних безпілотників

Упродовж дня 8 липня українська протиповітряна оборона знищила п'ять розвідувальних БпЛА на півдні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників: три "ZALA", один "Supercam" та один "Орлан-10"".

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