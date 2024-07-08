Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

ППО за день на півдні збила п’ять розвідувальних безпілотників

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 19:08
ППО за день на півдні збила п’ять розвідувальних безпілотників
РОСІЙСЬКИЙ БЕЗПІЛОТНИК ZALA. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Упродовж дня 8 липня українська протиповітряна оборона знищила п'ять розвідувальних БпЛА на півдні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників: три "ZALA", один "Supercam" та один "Орлан-10"".

Реклама:

Що передувало: 

Теми: ППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
ППО
Кулеба прокоментував удар РФ по "Охматдиту": Відповідь Путіна на "мирні пропозиції"
ППО збила 30 ракет з 38 запущених
Уночі над Україною збили 3 з 6 ракет
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: