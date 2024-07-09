Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 04:21
ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту 
Зруйновані та пошкоджені російськими військовими корпуси дитячої лікарні "Охматдит", фото: Богдан Кутєпов, УП

Російські офіційні особи та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит".

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики наголосили, що російські суб'єкти інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить існуючим доказам.

Реклама:

Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета. 

Ключові висновки ISW за 8 липня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російська крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у центрі Києва під час серії ракетних ударів по критично важливих об'єктах української інфраструктури 8 липня.
  • Російські офіційні особи та суб'єкти інформаційного простору намагаються зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні "Охматдит", роблячи неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні - все це суперечить наявним доказам.
  • Російські ракетні удари 8 липня, ймовірно, використовували нову тактику, яка заслуговує на увагу, щоб максимізувати шкоду від такої серії ударів.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні 8 липня продовжували позиціонувати себе як потенційні посередники для припинення війни в Україні, незважаючи на відмову президента Росії Володимира Путіна від серйозних переговорів або будь-якого посередництва третьої сторони.
  • Російський віце-адмірал Сергій Ліпілін замінив віце-адмірала Володимира Воробйова на посаді командувача Балтійського флоту Росії.
  • Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Часовому Ярі, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Донецька і в західній частині Запорізької області.
  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 8 липня закликав Росію збільшити внутрішнє виробництво безпілотників у п'ять разів до 2030 року.

Теми: ракетний ударвійнаISW
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
Атака на Київ: рятувальники виявили фрагмент тіла під завалами у Шевченківському районі 
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: