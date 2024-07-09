З Північної Кореї до Росії вперше приїдуть елітні військові

З Північної Кореї до Росії відправилась елітна делегація з військової підготовки, яку очолює президент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що це перший військовий обмін між двома країнами з моменту домовленостей між диктаторами, Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, щодо тіснішої військової співпраці.

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Під час останньої зустрічі Путін і Кім підписали договір про "Всеосяжне стратегічне партнерство", який включає угоду про взаємну оборону, що, за словами північнокорейского диктатора, рівнозначно союзу.

Такий публічний розвиток військових зв'язків між двома країнами викликає занепокоєння офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, які вказують на докази поставок зброї з КНДР до Росії для використання у війні проти України і вважають, що Пхеньян може отримувати допомогу з Москви.

У той же час обидві країни заперечують будь-які збройні операції.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном для активних економічних відносин між двома країнами.

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