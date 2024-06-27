TV Chosun: Північна Корея відправить інженерні війська на окуповані території України

Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні цього року.

Джерело: Південнокорейський телеканал TV Chosun, Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: TV Chosun, посилаючись на південнокорейського урядовця, повідомив 21 червня, що Південна Корея очікує, що Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область вже в липні.

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Ці сили нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В'єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

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ISW поки що не бачить повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

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