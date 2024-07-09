СБУ знайшла нові докази, які підтверджують, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101

На місці російського удару по лікарні "Охматдит" у Києві знайшли уламок двигуна крилатої ракети ворога Х-101.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Окрім того, слідчі СБУ виявили:

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уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких офіційно публікувалися напередодні.

Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян, наголошують у спецслужбі.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ у тому числі:

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характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні; пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція. траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів); завдання удару по дитячій лікарні "Охматдиту" саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Нагадаємо: У Повітряних силах також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО.

Доказом є скриншот з відео та фото ракети Х-101, а також фото ракети AIM-120, випущеної із ЗРК Nasams.

Передісторія: