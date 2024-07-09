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СБУ знайшла нові докази, які підтверджують, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101

Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 12:35
СБУ знайшла нові докази, які підтверджують, що РФ ударила по Охматдиту ракетою Х-101
фото СБУ

На місці російського удару по лікарні "Охматдит" у Києві знайшли уламок двигуна крилатої ракети ворога Х-101.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Окрім того, слідчі СБУ виявили:

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  • уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
  • уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
  • середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);
  • обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
  • уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких офіційно публікувалися напередодні.
 
 
 

Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян, наголошують у спецслужбі.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

 

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ у тому числі:

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  1. характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;
  2. пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція.
  3. траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);
  4. завдання удару по дитячій лікарні "Охматдиту" саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Нагадаємо: У Повітряних силах також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО.

Доказом є скриншот з відео та фото ракети Х-101, а також фото ракети AIM-120, випущеної із ЗРК Nasams.

 

Передісторія:

Теми: Київракетний ударСБУвійна
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