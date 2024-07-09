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На території Охматдиту закінчили аварійно-рятувальні роботи, загалом у Києві 32 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 9 липня 2024, 12:15
На території Охматдиту закінчили аварійно-рятувальні роботи, загалом у Києві 32 загиблих
Фото ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту у Києві завершили: внаслідок російської атаки на цій локації 2 людини загинули та 32 дістали поранення. Загалом у столиці 32 загиблих.  

Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Оновлено: Вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіла 3 жінок, тож загальна кількість загиблих у цьому будинку вже 11, а загалом у столиці 30 загиблих у результаті російської атаки 8 липня.

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Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 12:15 у Києві від російської ракетної атаки загинула 31 особа та 117 постраждали.  

О 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві у результаті російської атаки загинули 32 людини.

 
фото ДСНС

Деталі: За словами міністра, 8 дітей з Охматдита госпіталізовані з травмами. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото дснс

За словами мера Києва Віталія Кличка, 94 дитини з лікарні Охматдит перевели в інші медичні заклади. Із них 8 − постраждалі.

Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на ранок 9 липня перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них − у важкому стані.  

Передісторія:

Теми: Київракетний удардітижертви
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