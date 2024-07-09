На території Охматдиту закінчили аварійно-рятувальні роботи, загалом у Києві 32 загиблих
Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту у Києві завершили: внаслідок російської атаки на цій локації 2 людини загинули та 32 дістали поранення. Загалом у столиці 32 загиблих.
Джерело: глава МВС Ігор Клименко у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Оновлено: Вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіла 3 жінок, тож загальна кількість загиблих у цьому будинку вже 11, а загалом у столиці 30 загиблих у результаті російської атаки 8 липня.
Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 12:15 у Києві від російської ракетної атаки загинула 31 особа та 117 постраждали.
О 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві у результаті російської атаки загинули 32 людини.
Деталі: За словами міністра, 8 дітей з Охматдита госпіталізовані з травмами.
За словами мера Києва Віталія Кличка, 94 дитини з лікарні Охматдит перевели в інші медичні заклади. Із них 8 − постраждалі.
Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на ранок 9 липня перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них − у важкому стані.
Передісторія:
- 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві поцілили по лікарні Охматдит, приватній клініці ADONIS та житлових будинках.
- В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).
- В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 7 осіб (з них 3 дітей). На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.
- У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.
- У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.
- Станом на вечір 8 липня повідомлялося, що загалом унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170.