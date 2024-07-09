В ООН заявили, що в "Охматдит", найімовірніше, влучила ракета РФ
Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, посилаючись на власний аналіз, заявила, що по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" влучила російська ракета.
Джерело: Reuters з посиланням на слова Белл під час пресбрифінгу
Пряма мова Белл: "Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої системи озброєння".
Деталі: За словами голова моніторингової місії ООН, її команда відвідала місце події 8 липня й поки не зробила остаточного висновку, "але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією".
Також Белл зазначила, що на момент атаки у центрі там перебувало близько 670 дітей і близько 1000 співробітників.
"Персонал перемістив дітей до бункера вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою", — сказала Белл.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. Пошуково-рятувальні роботи тривали і в ніч на 9 липня.
- За даними столичної влади, 2 людини загинули та 32 дістали поранення.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, на місці російського удару по лікарні "Охматдит" знайшли уламок двигуна крилатої ракети ворога Х-101.
- У Повітряних силах також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО.