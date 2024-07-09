В ООН заявили, що в "Охматдит", найімовірніше, влучила ракета РФ

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, посилаючись на власний аналіз, заявила, що по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" влучила російська ракета.

Джерело: Reuters з посиланням на слова Белл під час пресбрифінгу

Пряма мова Белл: "Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої системи озброєння".

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Деталі: За словами голова моніторингової місії ООН, її команда відвідала місце події 8 липня й поки не зробила остаточного висновку, "але ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією".

Також Белл зазначила, що на момент атаки у центрі там перебувало близько 670 дітей і близько 1000 співробітників.

"Персонал перемістив дітей до бункера вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою", — сказала Белл.

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