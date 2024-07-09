Атака на Київ: Рятувальники закінчили пошуки у Шевченківському районі, деблокували тіло дівчини
Вівторок, 9 липня 2024, 22:29
Рятувальники увечері 9 липня закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Шевченківському районі столиці.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
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Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 4 дитини, 121 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано".
Передісторія:
- Уранці 8 липня російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.