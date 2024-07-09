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Атака на Київ: Рятувальники закінчили пошуки у Шевченківському районі, деблокували тіло дівчини

Тетяна ОлійникВівторок, 9 липня 2024, 22:29
Атака на Київ: Рятувальники закінчили пошуки у Шевченківському районі, деблокували тіло дівчини
Фото - ДСНС

Рятувальники увечері 9 липня закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у Шевченківському районі столиці.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 4 дитини, 121 - постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано".

 
 
 

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Теми: ракетний удар
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