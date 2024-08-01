ISW: Путін посилює виправдання іранської агресії проти Ізраїлю

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви російської влади з приводу вбивства голови політбюро ХАМАС Ісмаїли Ганії, вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії.

Джерело: ISW

Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав удару, в результаті якого загинув Ганія в Тегерані, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.

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Міністерство закордонних справ Росії також відреагувало на смерть Ганії, заявивши, що воно "рішуче засуджує" вбивство Ганії і підкреслило, що вбивство сталося під час його візиту до Тегерана на інавгурацію президента Масуда Пезешкіана.

Аналітики зазначають, що МЗС РФ прямо не звинуватило Ізраїль, але заявило, що "організатори цього політичного вбивства" усвідомлювали "небезпечні наслідки", які смерть Ганії матиме для всього регіону.

Дослівно: "Рішення Росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю "небезпечними наслідками" демонструє зростаючу готовність Росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва".

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У звіті вказують на те, що Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС і значно посилив інформаційні операції, спрямовані на виправдання іранської агресії проти Ізраїлю, в тому числі широкомасштабних ракетних ударів та ударів базпілитниками по Ізраїлю, що сталися у квітні.

Ключові висновки ISW за 31 липня: