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ISW: Путін посилює виправдання іранської агресії проти Ізраїлю

Ольга Глущенко Четвер, 1 серпня 2024, 04:58
ISW: Путін посилює виправдання іранської агресії проти Ізраїлю
Володимир путін, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви російської влади з приводу вбивства голови політбюро ХАМАС Ісмаїли Ганії, вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії.

Джерело: ISW

Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав удару, в результаті якого загинув Ганія в Тегерані, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.

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Міністерство закордонних справ Росії також відреагувало на смерть Ганії, заявивши, що воно "рішуче засуджує" вбивство Ганії і підкреслило, що вбивство сталося під час його візиту до Тегерана на інавгурацію президента Масуда Пезешкіана.

Аналітики зазначають, що МЗС РФ прямо не звинуватило Ізраїль, але заявило, що "організатори цього політичного вбивства" усвідомлювали "небезпечні наслідки", які смерть Ганії матиме для всього регіону.

Дослівно: "Рішення Росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю "небезпечними наслідками" демонструє зростаючу готовність Росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва".

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У звіті вказують на те, що Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС і значно посилив інформаційні операції, спрямовані на виправдання іранської агресії проти Ізраїлю, в тому числі широкомасштабних ракетних ударів та ударів базпілитниками по Ізраїлю, що сталися у квітні.

Ключові висновки ISW за 31 липня:

  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав авіаудару, в результаті якого загинув голова політбюро ХАМАСу Ісмаїл Ганія в Тегерані, Іран, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.
  • Дума РФ переглянула деякі аспекти нещодавнього законопроєкту, що криміналізує використання російськими солдатами особистих пристроїв на полі бою, після обурення російської ультранаціоналістичної спільноти.
  • Російська влада, можливо, вживає заходів для вирішення проблем внутрішньої безпеки після теракту в Крокус Сіті Холі в березні 2024 року та стрілянини в Республіці Дагестан у червні 2024 року.
  • У ніч з 30 на 31 липня українські війська завдали удару по складу озброєння і техніки під містом Курськ.
  • Російські прикордонники вивели війська з головного міжнародного аеропорту Вірменії.
  • Окупанти нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Сватового, Часового Яру, Торецька, Донецька та на заході Запорізької області.
  • Путін 31 липня підписав указ про збільшення фінансових стимулів для підписання контракту на проходження військової служби в Росії, що, ймовірно, має підтримати зусилля з криптомобілізації, які тривають.

Теми: РосіяПутінІранІзраїль
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