Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс у Бразилії, бо помилилися виходом

Кілька пасажирів не потрапили на рейс до Бразилії, де, за новими даними загинула 61 людина, через те, що помилилися виходом на посадку.

Джерело: CNN

Деталі: Чоловік, який не встиг на рейс, розповів бразильському виданню Globo, що щонайменше 10 людей чекали не біля тих воріт і не встигли на літак до того, як він злетів.

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Зрозумівши, що вони помилилися виходом на посадку, пасажири благали працівників аеропорту пропустити їх на борт літака, але їм відповіли, що не можуть цього зробити.

Пряма мова: "Вони сказали мені: "Містере, ви не сядете на цей літак, тому що ми вже перевищили ліміт посадки". Я навіть трохи натиснув на них. "Містере, посадіть мене на цей літак, мені треба летіти", а він відповів: "Ніяк, я можу тільки перебронювати ваш квиток".

У мене тремтять ноги, тільки Бог знає, як я себе почуваю. Слава Богу, що ми не потрапили на цей літак".

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Ще деталі: Усі 57 пасажирів, які перебували на борту літака, що розбився в п'ятницю в місті Віньедо, мали бразильські документи, повідомили представники авіакомпанії Voepass.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив триденну жалобу у зв'язку з авіакатастрофою у п'ятницю.

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