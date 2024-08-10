Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс у Бразилії, бо помилилися виходом
Кілька пасажирів не потрапили на рейс до Бразилії, де, за новими даними загинула 61 людина, через те, що помилилися виходом на посадку.
Джерело: CNN
Деталі: Чоловік, який не встиг на рейс, розповів бразильському виданню Globo, що щонайменше 10 людей чекали не біля тих воріт і не встигли на літак до того, як він злетів.
Зрозумівши, що вони помилилися виходом на посадку, пасажири благали працівників аеропорту пропустити їх на борт літака, але їм відповіли, що не можуть цього зробити.
Пряма мова: "Вони сказали мені: "Містере, ви не сядете на цей літак, тому що ми вже перевищили ліміт посадки". Я навіть трохи натиснув на них. "Містере, посадіть мене на цей літак, мені треба летіти", а він відповів: "Ніяк, я можу тільки перебронювати ваш квиток".
У мене тремтять ноги, тільки Бог знає, як я себе почуваю. Слава Богу, що ми не потрапили на цей літак".
Ще деталі: Усі 57 пасажирів, які перебували на борту літака, що розбився в п'ятницю в місті Віньедо, мали бразильські документи, повідомили представники авіакомпанії Voepass.
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив триденну жалобу у зв'язку з авіакатастрофою у п'ятницю.
Нагадаємо:
- У Бразилії, у штаті Сан-Паулу 9 серпня, розбився пасажирський літак. Раніше вважалося, що на борту перебувало 62 людини, яких вважають загиблими.