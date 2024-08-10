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Несколько пассажиров не попали на смертельный рейс в Бразилии: ошиблись выходом

Алена ИвашкивСуббота, 10 августа 2024, 06:05
Несколько пассажиров не попали на смертельный рейс в Бразилии: ошиблись выходом
Место аварии самолета в Бразилии, фото: CNN

Несколько пассажиров не попали на рейс в Бразилии, где, по новым данным погиб 61 человек, из-за того, что ошиблись выходом на посадку.

Источник: CNN 

Детали: Мужчина, который не успел на рейс, рассказал бразильскому изданию Globo, что по меньшей мере 10 человек ждали не у тех ворот и не успели на самолет до того, как он взлетел. 

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Поняв, что они ошиблись выходом на посадку, пассажиры умоляли работников аэропорта пропустить их на борт самолета, но им ответили, что не могут этого сделать. 

Прямая речь: "Они сказали мне: "Мистер, вы не сядете на этот самолет, потому что мы уже превысили лимит посадки". Я даже немного надавил на них. "Мистер, посадите меня на этот самолет, мне надо лететь", а он ответил: "Никак, я могу только перебронировать ваш билет".

У меня дрожат ноги, только Бог знает, как я себя чувствую. Слава Богу, что мы не попали на этот самолет".

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Еще детали: Все 57 пассажиров, находившихся на борту самолета, разбившегося в пятницу в городе Виньедо, имели бразильские документы, сообщили представители авиакомпании Voepass.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой в пятницу. 

Напомним: 

Бразилияавиакатастрофы
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