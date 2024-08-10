Несколько пассажиров не попали на смертельный рейс в Бразилии: ошиблись выходом
Несколько пассажиров не попали на рейс в Бразилии, где, по новым данным погиб 61 человек, из-за того, что ошиблись выходом на посадку.
Источник: CNN
Детали: Мужчина, который не успел на рейс, рассказал бразильскому изданию Globo, что по меньшей мере 10 человек ждали не у тех ворот и не успели на самолет до того, как он взлетел.
Поняв, что они ошиблись выходом на посадку, пассажиры умоляли работников аэропорта пропустить их на борт самолета, но им ответили, что не могут этого сделать.
Прямая речь: "Они сказали мне: "Мистер, вы не сядете на этот самолет, потому что мы уже превысили лимит посадки". Я даже немного надавил на них. "Мистер, посадите меня на этот самолет, мне надо лететь", а он ответил: "Никак, я могу только перебронировать ваш билет".
У меня дрожат ноги, только Бог знает, как я себя чувствую. Слава Богу, что мы не попали на этот самолет".
Еще детали: Все 57 пассажиров, находившихся на борту самолета, разбившегося в пятницу в городе Виньедо, имели бразильские документы, сообщили представители авиакомпании Voepass.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой в пятницу.
Напомним:
- В Бразилии, в штате Сан-Паулу 9 августа, разбился пассажирский самолет. Ранее считалось, что на борту находилось 62 человека, которых считают погибшими.