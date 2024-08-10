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Лукашенко заявив про збиття "близько десятка цілей" над територією Білорусі

Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 12:11
Лукашенко заявив про збиття близько десятка цілей над територією Білорусі
фото: "Риа новости"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Учора (9 серпня - ред.) о 18 годині 10 хвилин сили ВПС і військ ППО Білорусі були переведені в підвищену бойову готовність.

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Готовність №1 у нас називається.

Збройні Сили України порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку, зовсім поруч від нас у районі Костюковичського району. Тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка".

Деталі: Лукашенко повідомив, що в п'ятницю о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

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Пряма мова Лукашенка: "Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України.

Над територією Білорусі ми знищили цілі. Решта були передані (у нас єдине ППО з Росією) Російській Федерації".

Передісторія: 16 липня російський "Шахед" зайшов у Білорусь і пролетів понад 350 кілометрів, для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.

Нагадаємо: Міноборони окупантів заявило, нібито за ніч їхня ППО знищила 32 БПЛА літакового типу.

ЛукашенкоБілорусьППО
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