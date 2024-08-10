Лукашенко заявил о сбитии "около десятка целей" над территорией Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Вчера (9 августа - ред.) в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.

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Готовность №1 у нас называется.

Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка".

Детали: Лукашенко сообщил, что в пятницу в 19:04 на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

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Прямая речь Лукашенко: "Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины.

Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации".

Предыстория: 16 июля российский "Шахед" зашел в Беларусь и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель.

Напомним: Минобороны оккупантов заявило, якобы за ночь их ППО уничтожила 32 БПЛА самолетного типа.