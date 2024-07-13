Російський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Шахед зайшов у Білорусь о 3 годині ночі і пролетів понад 350 кілометрів, для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Білоруські аналітики, як про це раніше повідомили українські військові, зафіксували "Шахед" у повітряному просторі Білорусі - це другий подібний випадок за останні два дні.

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Відомо, що о 3:00 "Шахед" перетнув білорусько-український кордон у районі селища Лоєв (Гомельська область) і продовжив рух на північ.

Шахед пролетів Гомель і Жлобин, увійшов у Могильовську область, а потім і в Мінську область, максимально наблизившись до Мінська.

Гаюн пише, що о 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30, авіацію помітили якраз у районі прольоту БПЛА - кордону Мінської, Могильовської та Вітебської областей.

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Пізніше БПЛА увійшов у Вітебську область Білорусі і, імовірно, долетів до Вітебська.

Що сталося з ним далі, невідомо.