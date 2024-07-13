Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Російський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Роман ПетренкоСубота, 13 липня 2024, 12:59
Російський Шахед пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн
фото: гаюн

Шахед зайшов у Білорусь о 3 годині ночі і пролетів понад 350 кілометрів, для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Білоруські аналітики, як про це раніше повідомили українські військові, зафіксували "Шахед" у повітряному просторі Білорусі - це другий подібний випадок за останні два дні.

Реклама:

Відомо, що о 3:00 "Шахед" перетнув білорусько-український кордон у районі селища Лоєв (Гомельська область) і продовжив рух на північ.

Шахед пролетів Гомель і Жлобин, увійшов у Могильовську область, а потім і в Мінську область, максимально наблизившись до Мінська.

Гаюн пише, що о 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30, авіацію помітили якраз у районі прольоту БПЛА - кордону Мінської, Могильовської та Вітебської областей.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше БПЛА увійшов у Вітебську область Білорусі і, імовірно, долетів до Вітебська.

Що сталося з ним далі, невідомо.

Теми: ШахедРосіяБілорусьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Польща розглядає збиття російських ракет над Україною – глава МЗС
В Україну з Чехії буде надходити до 100 тисяч снарядів на місяць – Павел
Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент
Харківщина: РФ скинула понад 30 КАБів, а група цивільних підірвалася на міні
Останні новини
11:50
доповнено, фото Окупанти накрили Білозерку "Градами": 2 загиблих, поранені медики, багато руйнувань
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
Усі новини...
Реклама:
Реклама: