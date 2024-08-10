Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною
Субота, 10 серпня 2024, 14:05
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.
Джерело: міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, якого цитує БЕЛТА
Пряма мова Хреніна: "Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.
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Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".
Передісторія: Раніше Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.