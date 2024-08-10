Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 14:05
Лукашенко наказав відправити Іскандери та РСЗВ на кордон з Україною
хренін та лукашенко, фото: міноборони білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Джерело: міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, якого цитує БЕЛТА

Пряма мова Хреніна: "Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Реклама:

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

Передісторія: Раніше Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки – Google

У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули

У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Усі новини...
Через російські обстріли почалася масштабна пожежа біля Херсона, все місто в диму – ОВА
МЗС закликало скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі
Комендантська година діятиме понад пів доби на частині Донеччини
Лукашенко заявив про збиття "близько десятка цілей" над територією Білорусі
Останні новини
12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
11:58
Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА
11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
11:44
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
11:25
Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
11:14
фото Роздавали воду людям: росіяни убили 2 волонтерів у Херсоні
11:06
фотоОбіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
11:02
У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая
10:34
фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело
10:29
ФДМУ збирається приватизувати Миколаївський глиноземний завод Дерипаски
Усі новини...
Реклама:
Реклама: