Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Джерело: міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, якого цитує БЕЛТА

Пряма мова Хреніна: "Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

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Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

Передісторія: Раніше Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.