Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной
Суббота, 10 августа 2024, 14:05
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.
Источник: министр обороны Беларуси Виктор Хренин, которого цитирует БЕЛТА
Прямая речь Хренина: "Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
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Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы".
Предыстория: Ранее Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.