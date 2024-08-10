Лукашенко приказал отправить "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.

Источник: министр обороны Беларуси Виктор Хренин, которого цитирует БЕЛТА

Прямая речь Хренина: "Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы".

Предыстория: Ранее Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.