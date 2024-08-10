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На Миколаївщині росіяни поранили 5 цивільних: в Очакові жінка у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 17:52
На Миколаївщині росіяни поранили 5 цивільних: в Очакові жінка у важкому стані
ілюстративне фото: Суспільне

Внаслідок обстрілів Миколаївщини у суботу поранено 5 мирних мешканців.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні, внаслідок обстрілів росіянами із використанням FPV-дронів, в Куцурубській ТГ поранено двох чоловіків. 25-ти річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, стан задовільний. Іншому – медична допомога надана на місці, від госпіталізації відмовився.

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В Очакові внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранено трьох жінок. 56-ти річна жінка знаходиться в важкому стані, дві жінки 55-ти та 51-го років – середньої важкості".

Миколаївська областьвійна
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