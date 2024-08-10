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На Николаевщине россияне ранили 5 гражданских: в Очакове женщина в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 17:52
На Николаевщине россияне ранили 5 гражданских: в Очакове женщина в тяжелом состоянии
иллюстративное фото: Суспільне

В результате обстрелов Николаевщины в субботу ранены 5 мирных жителей.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Сегодня, в результате обстрелов россиянами с использованием FPV-дронов, в Куцурубской ТГ ранены двое мужчин. 25-летнему мужчине медицинская помощь была оказана амбулаторно, состояние удовлетворительное. Другому – медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказался.

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В Очакове в результате вражеского артиллерийского обстрела ранены три женщины. 56-ти летняя женщина находится в тяжелом состоянии, две женщины 55-ти и 51-го лет – средней тяжести".

Николаевская областьвойна
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