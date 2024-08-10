Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі заявили, що з'ясовують цілі й стратегію України в Курській області

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 20:43
У Білому домі заявили, що з'ясовують цілі й стратегію України в Курській області
Джон Кірбі, фото Anadolu via Getty Images

У Білому домі заявили, що в спілкуванні з українською владою намагаються зрозуміти, які цілі та стратегію має ймовірна операція Сил оборони у Курській області РФ.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки", пише "Європейська правда"

Деталі: Офіційно українська сторона не коментувала причетність Збройних сил України до ймовірних операцій у Курську.

Реклама:

Кірбі зазначив, що саме українська сторона має говорити про свої дії.

"Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", – зазначив він.

На прохання охарактеризувати ситуацію на полі бою в Курській області, Кірбі відповів: "Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять".

ВІДЕО ДНЯ

При цьому представник Білого дому додав, що Збройні сили України наразі не порушують обмежень, які раніше оголошували США про атаки вглибину РФ.

Що передувало: У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.

СШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки – Google

У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули

У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Усі новини...
США
Байден заявив, що найважливіше – перемогти Трампа
NBC News: Літак Трампа приземлився через технічну несправність
Найгірший президент США
Останні новини
12:05
фотоВчені хочуть встановити на Місяці "вуличні ліхтарі": вони будуть вищими за Статую Свободи
12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
11:58
Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА
11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
11:44
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
11:25
Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
11:14
фото Роздавали воду людям: росіяни убили 2 волонтерів у Херсоні
11:06
фотоОбіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
11:02
У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая
10:34
фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: