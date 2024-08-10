У Білому домі заявили, що з'ясовують цілі й стратегію України в Курській області

У Білому домі заявили, що в спілкуванні з українською владою намагаються зрозуміти, які цілі та стратегію має ймовірна операція Сил оборони у Курській області РФ.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки", пише "Європейська правда"

Деталі: Офіційно українська сторона не коментувала причетність Збройних сил України до ймовірних операцій у Курську.

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Кірбі зазначив, що саме українська сторона має говорити про свої дії.

"Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", – зазначив він.

На прохання охарактеризувати ситуацію на полі бою в Курській області, Кірбі відповів: "Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять".

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При цьому представник Білого дому додав, що Збройні сили України наразі не порушують обмежень, які раніше оголошували США про атаки вглибину РФ.

Що передувало: У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.