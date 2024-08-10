В Белом доме заявили, что выясняют цели и стратегию Украины в Курской области

В Белом доме заявили, что в общении с украинскими властями пытаются понять, какие цели и стратегию имеет вероятная операция Сил обороны в Курской области РФ.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки", пишет "Европейская правда"

Детали: Официально украинская сторона не комментировала причастность Вооруженных сил Украины к вероятным операциям в Курске.

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Кирби отметил, что именно украинская сторона должна говорить о своих действиях.

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", – отметил он.

На просьбу охарактеризовать ситуацию на поле боя в Курской области, Кирби ответил: "Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами, и я бы воздержался от описания того, что там происходит на поле боя, пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают".

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При этом представитель Белого дома добавил, что Вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничений, которые ранее объявляли США об атаках вглубь РФ.

Что предшествовало: В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.