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Російська армія втратила ще понад 1200 військових

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 08:19
Російська армія втратила ще понад 1200 військових
фото: генштаб

Втрати російських військових зросли на 1220 осіб за суботу, ще знищені 6 танків та 58 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8447 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) од,
  • артилерійських систем – 16663 (+58) од,
  • РСЗВ – 1143 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2800 (+11)

Дані уточнюються.

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