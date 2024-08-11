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Российская армия потеряла еще более 1200 военных

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 08:19
Российская армия потеряла еще более 1200 военных
фото: генштаб

Потери российских военных выросли на 1220 человек за субботу, еще уничтожены 6 танков и 58 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 590920 (+1220) человек,
  • танков - 8447 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 16363 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 16663 (+58) ед,
  • РСЗО - 1143 (+0) ед,
  • средства ПВО - 918 (+0) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27),
  • крылатые ракеты - 2425 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71) ед,
  • специальная техника - 2800 (+11)

Данные уточняются.

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