Российская армия потеряла еще более 1200 военных
Воскресенье, 11 августа 2024, 08:19
Потери российских военных выросли на 1220 человек за субботу, еще уничтожены 6 танков и 58 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 590920 (+1220) человек,
- танков - 8447 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 16363 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 16663 (+58) ед,
- РСЗО - 1143 (+0) ед,
- средства ПВО - 918 (+0) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27),
- крылатые ракеты - 2425 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71) ед,
- специальная техника - 2800 (+11)
Данные уточняются.