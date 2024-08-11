Росія другий ранок поспіль б’є по Краматорську: є поранені

Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську Донецької області, 11 серпня зафіксували чотирьох поранених.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: За даними влади, Росія знову завдала удару по інфраструктурному об'єкту.

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Серед поранених одна людина у важкому стані — її оперують, двоє отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги.

Нагадаємо: Внаслідок удару 10 серпня по Краматорську загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури.