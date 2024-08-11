Россия второе утро подряд бьет по Краматорску: есть раненые

Второе утро подряд россияне бьют по Краматорску Донецкой области, 11 августа зафиксировали четырех раненых.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: По данным властей, Россия снова нанесла удар по инфраструктурному объекту.

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Среди раненых один человек в тяжелом состоянии - его оперируют, двое получили легкие ранения - им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи.

Напомним: В результате удара 10 августа по Краматорску погиб работник объекта критической инфраструктуры.