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Росіяни артилерією атакували Очаків: четверо людей поранені

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 10:03
Росіяни артилерією атакували Очаків: четверо людей поранені
фото ілюстративне, никвести

В суботу Очаків Миколаївської області був обстріляний російською артилерією, четверо поранених.

Джерело: Миколаївська ОВА

Деталі: Під час обстрілу пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач.

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На території одного із будинків виникла пожежа.

За уточненим даними, поранено чотирьох людей – двох жінок 70 та 73 років та двох чоловіків - 44 та 69 років.

На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70 років госпіталізована в Миколаїв, стан важкий.

Миколаївська областьобстріл
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