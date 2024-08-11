Росіяни артилерією атакували Очаків: четверо людей поранені
Неділя, 11 серпня 2024, 10:03
В суботу Очаків Миколаївської області був обстріляний російською артилерією, четверо поранених.
Джерело: Миколаївська ОВА
Деталі: Під час обстрілу пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач.
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На території одного із будинків виникла пожежа.
За уточненим даними, поранено чотирьох людей – двох жінок 70 та 73 років та двох чоловіків - 44 та 69 років.
На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70 років госпіталізована в Миколаїв, стан важкий.