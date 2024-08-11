Россияне артиллерией атаковали Очаков: четверо людей ранены

В субботу Очаков Николаевской области был обстрелян российской артиллерией, четверо раненых.

Источник: Николаевская ОВА

Детали: Во время обстрела повреждены семь частных домов и линия электропередач.

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На территории одного из домов возник пожар.

По уточненным данным, ранены четыре человека - две женщины 70 и 73 лет и двое мужчин - 44 и 69 лет.

На утро состояние трех пострадавших удовлетворительное. Женщина 70 лет госпитализирована в Николаев, состояние тяжелое.