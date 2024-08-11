Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Херсонелектротранс: пошкоджені будівлі та тролейбуси

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 11:24
Росіяни атакували Херсонелектротранс: пошкоджені будівлі та тролейбуси
скриншот

Російські окупанти вночі на 11 серпня атакували підприємство Херсонелектротрансу, є руйнування.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Цієї ночі ворог з тимчасово окупованого лівобережжя атакував одне з комунальних підприємств Херсонської міської ради - "Херсонелектротранс".

Реклама:

Побиті тролейбуси, будівлі, дерева".

Деталі: За даними влади, ніхто з людей не постраждав.

Херсонтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Херсон
У Херсонській громаді за день поранено 10 людей
На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: зокрема, з двох мікрорайонів Херсона
Росіяни атакували один з районів Херсона – п'ятеро людей поранені
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: