Росіяни атакували Херсонелектротранс: пошкоджені будівлі та тролейбуси
Неділя, 11 серпня 2024, 11:24
Російські окупанти вночі на 11 серпня атакували підприємство Херсонелектротрансу, є руйнування.
Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Пряма мова Мрочка: "Цієї ночі ворог з тимчасово окупованого лівобережжя атакував одне з комунальних підприємств Херсонської міської ради - "Херсонелектротранс".
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Побиті тролейбуси, будівлі, дерева".
Деталі: За даними влади, ніхто з людей не постраждав.