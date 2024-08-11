Россияне атаковали Херсонэлектротранс: повреждены здания и троллейбусы
Воскресенье, 11 августа 2024, 11:24
Российские оккупанты ночью на 11 августа атаковали предприятие Херсонелектротранса, есть разрушения.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Прямая речь Мрочко: "Этой ночью враг с временно оккупированного левобережья атаковал одно из коммунальных предприятий Херсонского городского совета - "Херсонэлектротранс".
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Побитые троллейбусы, здания, деревья".
Детали: По данным властей, никто из людей не пострадал.