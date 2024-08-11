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ППО до обіду полювала за "Шахедами": збито понад пів сотні БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 12:11
ППО до обіду полювала за Шахедами: збито понад пів сотні БПЛА
фото: ПС

У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував 4 балістичними ракетами KN-23 та 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed", за якими сили ППО полювали до полудня і майже всі збили.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: За даними військових, "Шахеди" були запущені окупантами із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ. З них 53 збиті у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

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Про збиття балістичних ракет командувач ПС не повідомляє, але уточнив, що вони були запущені з Воронезької області.

Пряма мова Олещука: "Стосовно російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних".

Повітряні сили ЗСУППОШахед
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