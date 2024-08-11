ПВО до обеда охотилась за "Шахедами": сбито более полусотни БПЛА

В ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4 баллистическими ракетами KN-23 и 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed", за которыми силы ПВО охотились до полудня и почти все сбили.

Источник: глава Воздушных сил Николай Олещук

Детали: По данным военных, "Шахеды" были запущены оккупантами из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - РФ. Из них 53 сбиты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

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О сбивании баллистических ракет командующий ВС не сообщает, но уточнил, что они были запущены из Воронежской области.

Прямая речь Олещука: "Относительно российских ударов северо-корейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хоть и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных".