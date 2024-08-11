На Полтавщині завершилася найдовша повітряна тривога з 2022 року
Неділя, 11 серпня 2024, 14:50
З вечора суботи до обіду неділі тривала повітряна тривога у Полтавській області – найбільша з 2022 року.
Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін
Деталі: Тривога почалася у суботу після 22 і завершилася у неділю майже о 13:00 – загалом тривала 14 годин 33 хвилини.
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Пряма мова Проніна: "Це найдовша тривога в області з 2022 року.
Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів.
На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає."
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