Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині завершилася найдовша повітряна тривога з 2022 року

Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 14:50
На Полтавщині завершилася найдовша повітряна тривога з 2022 року
скриншот: alerts

З вечора суботи до обіду неділі тривала повітряна тривога у Полтавській області – найбільша з 2022 року.

Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Деталі: Тривога почалася у суботу після 22 і завершилася у неділю майже о 13:00 – загалом тривала 14 годин 33 хвилини.

Реклама:

Пряма мова Проніна: "Це найдовша тривога в області з 2022 року.

Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів.

На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає."

ВІДЕО ДНЯ

Полтавська областьповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Полтавська область
ЗМІ: На Полтавщині та Хмельниччині пролунала серія вибухів
Над Дніпропетровщиною збили 2 "Шахеди", в області пошкоджена інфраструктура
Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині: потяги затримуються
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: