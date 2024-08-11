На Полтавщині завершилася найдовша повітряна тривога з 2022 року

З вечора суботи до обіду неділі тривала повітряна тривога у Полтавській області – найбільша з 2022 року.

Джерело: очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Деталі: Тривога почалася у суботу після 22 і завершилася у неділю майже о 13:00 – загалом тривала 14 годин 33 хвилини.

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Пряма мова Проніна: "Це найдовша тривога в області з 2022 року.

Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів.

На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає."