На Полтавщине завершилась самая длинная воздушная тревога с 2022 года
Воскресенье, 11 августа 2024, 14:50
С вечера субботы до обеда воскресенья продолжалась воздушная тревога в Полтавской области - самая большая с 2022 года.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин
Детали: Тревога началась в субботу после 22 и завершилась в воскресенье почти в 13:00 - всего длилась 14 часов 33 минуты.
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Прямая речь Пронина: "Это самая длинная тревога в области с 2022 года.
В течение этого времени в регионе могли слышать звуки взрывов.
К счастью, попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет."
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