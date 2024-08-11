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На Полтавщине завершилась самая длинная воздушная тревога с 2022 года

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 14:50
На Полтавщине завершилась самая длинная воздушная тревога с 2022 года
скриншот: alerts

С вечера субботы до обеда воскресенья продолжалась воздушная тревога в Полтавской области - самая большая с 2022 года.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Детали: Тревога началась в субботу после 22 и завершилась в воскресенье почти в 13:00 - всего длилась 14 часов 33 минуты.

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Прямая речь Пронина: "Это самая длинная тревога в области с 2022 года.

В течение этого времени в регионе могли слышать звуки взрывов.

К счастью, попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет."

ВИДЕО ДНЯ

Полтавская областьвоздушная тревога
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