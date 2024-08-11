Росіяни атакують Херсон та область: є загибла та поранені цивільні

Російські окупанти 11 серпня вбили літню жінку в Херсоні та поранили декількох в області.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Через обстріл у Херсоні загинула 93-річна жінка.

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Перед цим ворог атакував з БпЛА цивільних у селищі Кіндійка.

Травми отримали двоє людей, які знаходились на вулиці – чоловік, 49 років та 55-річна жінка. В обох - контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Чоловік дістав поранення плеча, у жінки - уламкове поранення ноги, обоє у лікарні.

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Також в Антонівці під російський обстріл потрапила місцева жителька.

72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, її шпиталізували.