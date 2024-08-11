Россияне атакуют Херсон и область: есть погибшая и раненые гражданские

Российские оккупанты 11 августа убили пожилую женщину в Херсоне и ранили нескольких в области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Из-за обстрела в Херсоне погибла 93-летняя женщина.

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Перед этим враг атаковал с БПЛА гражданских в поселке Киндейка.

Травмы получили два человека, которые находились на улице - мужчина, 49 лет и 55-летняя женщина. У обоих - контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.

Мужчина получил ранение плеча, у женщины - осколочное ранение ноги, оба в больнице.

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Также в Антоновке под российский обстрел попала местная жительница.

72-летняя женщина получила минно-взрывную травму, ее госпитализировали.