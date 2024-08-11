Россияне атакуют Херсон и область: есть погибшая и раненые гражданские
Воскресенье, 11 августа 2024, 15:32
Российские оккупанты 11 августа убили пожилую женщину в Херсоне и ранили нескольких в области.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Из-за обстрела в Херсоне погибла 93-летняя женщина.
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Перед этим враг атаковал с БПЛА гражданских в поселке Киндейка.
Травмы получили два человека, которые находились на улице - мужчина, 49 лет и 55-летняя женщина. У обоих - контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.
Мужчина получил ранение плеча, у женщины - осколочное ранение ноги, оба в больнице.
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Также в Антоновке под российский обстрел попала местная жительница.
72-летняя женщина получила минно-взрывную травму, ее госпитализировали.